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Американский боксер рассказал о мечте жить в России

Американский боксер Джонсон объяснил желание жить в России из-за качественной еды

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Global Look Press

Американский боксер Кевин Джонсон рассказал, что мечтает жить в России, поскольку в стране более качественная еда без добавления ГМО, в отличие от США. Слова спортсмена приводит новостное агентство СОВА.

Боксер рассказал, что на протяжении многих лет приезжал в Россию, побывал в многих городах и селах.

«Для меня важно хорошо питаться. И я даже думаю: вот поеду навестить маму и придется, видимо, сидеть на диете», — отметил Джонсон.

43-летний боксер за свою карьеру провел 58 боев на профессиональном ринге, из которых 35 раз выходил победителем. Спортсмен находится в Самаре, он станет участником турнира «Бокс на Волге». На ринг он выйдет против российского боксера Артема Сусленкова.

В апреле 2023 года Джонсон провел бой против известного российского бойца Вячеслава Дацика. Их поединок возглавил турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Бой продлился все три раунда, заявленные правилами, и завершился победой 43-летнего американского бойца, судьи присудили ему победу раздельным решением.

Ранее финский хоккеист Янне Лаакконен рассказал о пристрастии российских спортсменов к алкоголю.

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