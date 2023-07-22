Месси сегодня может дебютировать за «Интер Майами»

Аргентинский нападающий Лионель Месси может дебютировать за «Интер Майами» в матче с «Крус Асуль» на групповом этапе турнира Leagues Cup.

Встреча пройдет 22 июля. Стартовый свисток прозвучит в 03:00 по московскому времени. Ожидается, что в матче примет участие другой новичок команды Серхио Бускетс.

В июле «Интер Майами» из МЛС объявил о переходе аргентинца на правах свободного агента.

Последние два года Месси играл в «Пари Сен-Жермен». Его контракт с клубом был рассчитан до июня 2023 года. Всего в минувшем сезоне на счету Месси 16 забитых мячей и 16 результативных передач в 32 матчах чемпионата Франции.

До этого он на протяжении 18 лет находился в структуре «Барселоны», вместе с которой десять раз выигрывал чемпионат Испании, семь раз — Кубок страны и четыре раза — Лигу чемпионов. Семь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».

Ранее совладелец «Интер Майами», известный в прошлом английский футболист Дэвид Бекхэм рассказал, что момент объявления о подписании контракта с Месси был очень эмоциональным.