Футболист «Динамо» рассказал, что Бальбуэна нечестно победил на выборах капитана клуба

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин заявил, что не голосовал за Фабиана Бальбуэну, который победил на выборах капитана клуба, передает ТАСС.

«Сам тренер сказал, что будет голосование за капитана, после голосования он говорил, кто больше всех получил голосов, кто дальше. Но решение было выбрать Бальбуэну. В голосовании победил не он», — сказал Фомин.

В матче 1-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» на своем поле уступило «Краснодару». Встреча завершилась со счетом 1:3.

Счет в матче открыл в середине первого тайма футболист «быков» Джон Кордоба. Через несколько минут Александр Черников удвоил преимущество гостей, а сразу после перерыва Жоау Батчи довел счет до разгрома. Футболист «Динамо» Федор Смолов отыграл один мяч за 30 минут до финального свистка.

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