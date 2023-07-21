Карякин отреагировал на слова Непомнящего о нежелании выступать за сборную России

Российский гроссмейстер Сергей Карякин отреагировал на слова Яна Непомнящего о нежелании играть за сборную России, отметив, что это является серьезным сигналом для Федерации шахмат России (ФШР), передает РИА Новости.

«Мне кажется, федерация не поддерживает своих спортсменов. Я об этом много говорил в прошлом году. Теперь Ян Непомнящий говорит по сути то же самое. Думаю, что это достаточно серьезный сигнал для федерации», — сказал Карякин.

Непомнящий 30 апреля уступил на тай-брейке представителю Китая Дин Лижэню в матче за шахматную корону.

В прошлом матче за шахматную корону Непомнящий уступил представителю Норвегии Магнусу Карлсену. Норвежец удерживал этот титул на протяжении 10 лет (с 2013 по 2023 год).

Ян Непомнящий завоевал право на титульный матч с чемпионом мира Магнусом Карлсеном после победы в 2022 году на турнире претендентов.

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