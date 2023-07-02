В Международной ассоциации бокса заявили о появлении в олимпийской семье «поросят»

Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев высказался о решении Международного олимпийского комитета (МОК) отозвать лицензию организации. Его слова передает «Матч ТВ».

«Это было понятно, их решение ангажированное. Я и до этого говорил, что спорт нужно очищать от грязных политиков. Мы будем этим заниматься, в олимпийской семье просто появились эти поросята, их нужно отправить в загон, пусть у себя там гадят. В спорте их не должно быть. Наша задача — отстаивать интересы спортсменов, мы не дадим их в обиду», — сказал Кремлев.

МОК считает, что в IBA управленческий кризис. Стоит отметить, что организация допустила до международных соревнований российских спортсменов с национальной символикой несмотря на запрет МОК.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Ранее Григорий Родченков выразил надежду, что МОК запретит россиянам участвовать в соревнованиях.