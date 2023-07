Нидерландский автогонщик погиб в возрасте 18 лет в аварии на трассе

Нидерландский пилот команды MP Motorsport Дилано ван'т Хофф погиб в результате аварии на соревнованиях. Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Мы опуcтошены потерей одного из наших cамых ярких нидерландcких талантов, который привнеc cтолько энергии в нашу команду за годы, проведенные c нами. Дилано был чаcтью нашей гоночной cемьи c момента его дебюта в автоcпорте c MP в 2021 году», — говорится в заявлении.

Авария с участием нескольких машин произошла 1 июля в бельгийском Спа во время гонки регионального европейского чемпионата «Формулы-Альпин», которая принадлежит к классу «Формула-3». Нидерландский гонщик не справился с управлением, и в него врезался другой болид под управлением ирландца Адама Фитцджеральда.

Спортсмену было 18 лет. В 2021 году он стал чемпионом мира в классе «Формула-4».

Стоит отметить, что летом 2019 года французский гонщик Антуан Юбер погиб на этой же трассе во время гонки «Формулы‑2».

