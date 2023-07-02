«Ливерпуль» купил футболиста клуба «РБ Лейпциг» за €70 млн

Футболист немецкого клуба «РБ Лейпциг» и сборной Венгрии Доминик Собослаи перешел в английский «Ливерпуль». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в Twitter.

По информации журналиста, полузащитник успешно прошел медосмотр. Венгерский футболист подписал контракт до 2028 года. Сумма трансфера составила €70 млн.

В сезоне-2022/23 Собослаи провел за «РБ Лейпциг» 46 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и 13 результативными передачами. Контракт футболиста с клубом Бундеслиги действовал до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, – €50 млн.

«Ливерпуль» в минувшем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) занял пятое место турнирной таблице.

8 июня команду пополнил чемпион мира в составе сборной Аргентины Алексис Мак Аллистер.

Ранее Marca сообщала, что «Ливерпуль» готов предложить за форварда «ПСЖ» рекордную сумму.