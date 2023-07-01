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Гладилин рассказал, от чего зависит дальнейшая футбольная карьера Дзюбы

Экс-игрок «Спартака» Гладилин о дальнейшей карьере Дзюбы: нужно, чтобы тренер его правильно использовал

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РИА Новости

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин в комментарии «Газете.Ru» заявил, что футбольное долголетие Дзюбы зависит от того, как его будут использовать на поле.

«Сколько Дзюба сможет еще играть? Все зависит от него. Он игрок такого плана, что нужно, чтобы тренер нашел ту схему, в которой Дзюба будет полезен», — сказал Гладилин.

34-летний нападающий пополнил состав «Локомотива» в феврале 2023 года. В конце мая он подписал новое соглашение с «железнодорожниками» до конца сезона‑2023/24 с возможностью продления еще на год.

В прошлом сезоне Дзюба провел за «Локомотив» 13 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и сделал пять результативных передач.

По итогам сезона-2022/23 «Локомотив» занял восьмое место в турнирной таблице чемпионата.

Также Дзюба играл за московский «Спартак», петербургский «Зенит» и турецкий клуб «Адана Демирспор».

Ранее Олег Романцев оценил вероятное возвращение Дзюбы в «Спартак».

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