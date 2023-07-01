Футболисту «Зенита» разрешили искать новый клуб

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, что клуб позволил бразильскому футболисту Венделу искать новую команду. Его слова передает «Чемпионат.com».

«У Вендела контракт c «Зенитом». Да, желание попробовать cебя в другом клубе еcть. Но на cегодня он игрок «Зенита». Хотя руководcтво разрешило ему иcкать другую команду. Мы никого не удерживаем наcильно. Еcли будет предложение, которое уcтроит клуб и его, он может уйти», — сказал специалист.

Вендел выступает за «Зенит» с осени 2020 года. В минувшем сезоне бразилец сыграл за сине-бело-голубых 33 матча во всех турнирах, в которых забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи. Transfermarkt оценивает бразильца в €24 млн.

Соглашение между клубом и футболистом истекает летом 2027 года.

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