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«Спартак» поздравил с днем рождения футболиста «Зенита»

Пресс-служба «Спартака» поздравила экс-полузащитника команды Бакаева с 27-летием

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Пресс-служба московского «Спартака» поздравила бывшего футболиста команды Зелимхана Бакаева, который теперь выступает за петербургский «Зенит». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

1 июля полузащитнику исполнилось 27 лет.

«Поздравляем нашего воспитанника с днем рождения. Спасибо за яркие эмоции в Варшаве и в Кубке России!» — говорится в сообщении.

Бакаев является воспитанником «Спартака». Он перешел в «Зенит» в прошлое межсезонье в качестве свободного агента после окончания контракта с красно-белыми. Этот трансфер вызвал недовольство со стороны болельщиков московского клуба.

В сезоне-2022/23 он принял участие в 17 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), в которых в основном выходил на замену, забив один мяч и отдав одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что футболист не хочет переходить в «Спартак» из-за родственников с Украины.

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