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Теннисистка Касаткина рассказала об отношении к ней болельщиков из Британии

Теннисистка Касаткина рассказала, что британские болельщики добры к ней

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Rob Prange/Global Look Press

Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала, что болельщики из Великобритании относятся к ней с добротой, передает The Independent.

«Британские болельщики знают культуру этой игры. Они знают, когда нужно поддержать теннисистов, и уважительно относятся к игрокам. Люди очень добры ко мне, я ценю их поддержку», — сказала Касаткина.

В Великобритании с 3 по 16 июля пройдет турнир «Большого шлема» Уимблдон. В 2018 году Касаткина вышла в 1/4 финала турнира, что является ее личным рекордом.

Российские теннисисты выступают на международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным организациям не допускать отечественных спортсменов. Единственным турниром, который пропустили россияне, стал Уимблдон-2022. В этом году они были возвращены.

Ранее Касаткина рассказала о большом количестве алкоголя на Уимблдоне.

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