Футболист «Зенита» должен испанской налоговой более €800 тысяч

Бразильский футболист петербургского «Зенита» Малком попал в список должников налогового агентства Испании. Об этом сообщает Marca.

30 июня испанское казначейство опубликовало список крупных должников, которые на конец 2022 года должны более €600 тыс. В списке оказался Малком, который должен выплатить €820 тыс.

Малком перебрался в «Зенит» в 2019 году из испанской «Барселоны». За проведенное в России время, он успел четырежды стать чемпионом страны, один раз выигрывал Кубок России и три раза Суперкубок. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2027 года.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Малком провел 27 матчей, отметившись 23 забитыми мячами и семью результативными передачами. Бразилец стал лучшим бомбардиром сезона в лиге. Он на три гола опередил игрока московского «Спартака» Квинси Промеса.

В сезоне-2022/23 «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России.

Ранее Малком дал прозвище новичку «Зенита».