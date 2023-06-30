Министр спорта Великобритании высказалась о нарушениях правил россиянами на Уимблдоне

Министр культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании Люси Фрейзер заявила, что уверена в том, что российские и белорусские теннисисты не нарушат правила нейтральности, подписанные спортсменами ради выступления на Уимблдоне, сообщает PA News.

«Мы предельно четко обозначили свою позицию: есть определенные обстоятельства, при которых участие российских и белорусских теннисистов в турнире было бы совершенно неуместным.

Существуют процедуры, гарантирующие, что россияне и белорусы не нарушат правила, уверена, они будут соблюдать их должным образом», — сказала Фрейзер.

Уимблдон стартует 3 июля и продлится до 16 июля. Россияне и белорусы будут допущены на турнир, если подпишут декларацию о нейтральности. В 2022 году российским и белорусским теннисистам отказали в праве принять участие в Уимблдоне из-за проведения СВО на территории Украины.

Сайт «Би-би-си» сообщал, что спортсменам из России и Белоруссии также пришлось предоставить доказательства отказа от спонсорской поддержки компаний, попавших под британские санкции.

Российская теннисистка Мирра Андреева ранее поделилась эмоциями от первого в карьере выхода в основную сетку Уимблдона.