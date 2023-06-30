В «Монреале» объяснили, почему не выбрали на драфте НХЛ российского форварда Мичкова

Директор по развитию игроков клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» Мартин Лапойнт заявил, что канадская команда не выбрала на драфте под пятым номером российского нападающего Матвея Мичкова из-за долгосрочного контракта юного хоккеиста с петербургским СКА, сообщает TVA Sports.

«Да, Мичков забивает голы, он конкурентоспособен. Но в ситуации с ним есть изрядная доля неизвестности плюс три года ожидания из-за контракта со СКА, поэтому мы сделали выбор в пользу Давида Райнбахера», — сказал Лапойнт.

Мичков был выбран «Филадельфия Флайерз» в первом раунде драфта под седьмым номером. В сезоне-2022/2023 форвард на правах аренды играл за «Сочи». Он провел 27 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), забросил девять шайб и отдал 11 результативных передач.

Контракт Мичкова со СКА истекает по окончании сезона-2025/26. Хоккеист не раз заявлял, что не планирует в ближайшее время уезжать в НХЛ, так как намерен прежде стать лидером в петербургской команде.

Аналитик TSN Крэйг Баттон ранее заявил, что российский хоккеист Матвей Мичков похож на капитана сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси.