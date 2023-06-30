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В «Монреале» объяснили, почему не выбрали на драфте НХЛ российского форварда Мичкова

Директор «Монреаля» заявил, что клуб не выбрал Мичкова на драфте НХЛ из-за контракта со СКА

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ФХР

Директор по развитию игроков клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» Мартин Лапойнт заявил, что канадская команда не выбрала на драфте под пятым номером российского нападающего Матвея Мичкова из-за долгосрочного контракта юного хоккеиста с петербургским СКА, сообщает TVA Sports.

«Да, Мичков забивает голы, он конкурентоспособен. Но в ситуации с ним есть изрядная доля неизвестности плюс три года ожидания из-за контракта со СКА, поэтому мы сделали выбор в пользу Давида Райнбахера», — сказал Лапойнт.

Мичков был выбран «Филадельфия Флайерз» в первом раунде драфта под седьмым номером. В сезоне-2022/2023 форвард на правах аренды играл за «Сочи». Он провел 27 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), забросил девять шайб и отдал 11 результативных передач.

Контракт Мичкова со СКА истекает по окончании сезона-2025/26. Хоккеист не раз заявлял, что не планирует в ближайшее время уезжать в НХЛ, так как намерен прежде стать лидером в петербургской команде.

Аналитик TSN Крэйг Баттон ранее заявил, что российский хоккеист Матвей Мичков похож на капитана сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси.

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Хоккей. НХЛ
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