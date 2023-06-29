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В итальянском клубе отреагировали на информацию об интересе к Тикнизяну

Спортивный директор «Болоньи» Ди Вайо сообщил, что клуб не заинтересован в футболисте Тикнизяне

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Спортивный директор итальянской «Болоньи» Марко Ди Вайо сообщил Sport24, что клуб не заинтересован в защитнике московского «Локомотива» Наире Тикнизяне.

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Тикнизян принял участие в 29 матчах, в которых ему удалось забить пять мячей и сделать две результативные передачи. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость защитника «Локомотива» составляет €2 млн.

В прошлом сезоне Серии А «Болонья» заняла девятое место, набрав 54 очка. Чемпионом Италии стал «Наполи» (90), второе место занял «Лацио», замкнул тройку сильнейших «Интер».

По итогам сезона-2022/23 «Локомотив» занял восьмое место в турнирной таблице чемпионата. Чемпионом России стал петербургский «Зенит», второе место занял столичный ЦСКА, московский «Спартак» финишировал на третьей позиции.

Ранее агент Тикнизяна Александр Клюев рассказал о планах игрока «Локомотива» попробовать себя в Европе.

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