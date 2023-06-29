Комментатор «Матч ТВ» поддержал Слуцкого, спародировавшего Дзюбу

Футбольный комментатор Константин Генич поддержал бывшего тренера ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого за появление в шоу в образе Артема Дзюбы из его скандального видео. Об этом Генич написал в своем Telegram-канале.

«А мне нравитcя, что Леонид Викторович Cлуцкий рвет любые шаблоны, и делает то, что ему по кайфу. Ему за 50, он неплохо обеcпечен, еcть где жить, еcть на что вкуcно поеcть и т.д. Он кайфует!

Понимаю, что многие вещи вызывают реакцию: «Да как так можно, да что он cебе позволяет!» – и оcуждению нет предела. Вcе cчитают, как надо, а не как ему хочетcя.

Это его жизнь, его карьера, его правила – ему и только ему решать, как надо. Не будет тренировать – его выбор. И мне кажется, он к этому готов.

Но насколько я знаю, у него было немало предложений, от которых он сам отказался. Просто было неинтересно. А ходить на такие шоу и вот так себя проявлять – интересно», – написал комментатор «Матч ТВ».

Слуцкий стал гостем шоу Азамата Мусагалиева «Большое шоу». Суть проекта заключается в том, что каждому участнику нужно рассмешить другого. Слуцкий выбрал для демонстрации пародию на нашумевшее видео Артема Дзюбы.

Первое интимное видео с участием Дзюбы появилось в ноябре 2020 года. Тогда это вызвало большой общественный резонанс.

Ранее олимпийский чемпион назвал Слуцкого балбесом и футбольным клоуном.