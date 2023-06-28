Греческий клуб сделал официальное предложение игроку ЦСКА

Российский нападающий московского ЦСКА Федор Чалов может продолжить карьеру в чемпионате Греции. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По информации инсайдера, предложение по Чалову сделал греческий ПАОК. Клуб ведет переговоры с нападающим. Также Романо отметил, что интерес к форварду сохраняет турецкий «Галатасарай».

Информацию о том, что ПАОК сделал ЦСКА предложение по Чалову, подтвердил журналист Иван Карпов. В своем Telegram-канале он написал, что ПАОК предложил €4 млн за 60% прав на нападающего. В случае перепродажи футболиста ЦСКА получил 40% от трансфера. Однако московский клуб это предложение не заинтересовало.

25-летний форвард уже играл в европейском чемпионате — в 2022 году он выступал на правах аренды за швейцарский «Базель», за который провел 14 матчей и забил четыре мяча.

Чалов выступает в системе московского ЦСКА с 2006 года. За основную команду армейцев форвард дебютировал 21 сентября 2016 года в гостевом матче 1/16 Кубка России против «Енисея» (1:2), выйдя на замену на 76-й минуте. В завершившемся сезоне-2022/23 Чалов сыграл в 41 матче за ЦСКА во всех турнирах, забил 24 мяча и отдал шесть результативных передач. Чалов помог армейскому клубу завоевать серебряные медали Российской премьер-лиги (РПЛ) и выиграть Кубок России.

15 июля ЦСКА сразится за Суперкубок страны с петербургским «Зенитом».

Ранее бывший футболист ЦСКА Денис Машкарин прокомментировал слухи, что Чалов может продолжить карьеру в «Галатасарае».