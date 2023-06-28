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Слуцкий спародировал скандальное видео Дзюбы

Слуцкий на шоу выступил в роли Дзюбы в его скандальном видео

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Бывший тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий стал гостем шоу Азамата Мусагалиева «Большое шоу», где предстал в образе нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы. Суть проекта заключается в том, что каждому участнику нужно рассмешить другого. Слуцкий выбрал для демонстрации пародию на нашумевшее видео футболиста.

9 июня в социальных сетях стало активно распространяться новое откровенное видео с Дзюбой. Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что новое видео с форвардом было украдено в тот же раз, когда и старое. Позже сам Дзюба опубликовал обращение, в котором сообщил, что у него вымогали деньги, шантажируя видеозаписями.

Первое интимное видео с участием Дзюбы появилось в ноябре 2020 года. Тогда это вызвало большой общественный резонанс. После скандала в 2020 году Дзюбу решили не вызывать в сборную России на ноябрьский сбор, а в петербургском «Зените» перед матчем с «Краснодаром» у него отобрали капитанскую повязку.

С этого года Дзюба выступает за московский «Локомотив». За весенний отрезок чемпионата ему удалось стать лучим бомбардиром команды, забив восемь мячей.

Ранее Владимир Пономарев заявил, что Дзюбе надо заканчивать с футболом и не позориться.

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