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Агент Головина рассказал, как игрок относится к отсутствию еврокубков в новом сезоне

Агент Головина заявил, что отсутствие еврокубков не влияет на мотивацию игрока

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Global Look Press

Александр Клюев, агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал о мотивации своего подопечного в отсутствии еврокубков. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Сказывается ли отсутствие еврокубков на желании, мотивации Головина? У Саши всегда большая мотивация в тренировках, играх чемпионата, матчах за сборную. Мотивация у него всегда повышенная», — сказал Клюев.

Всего в минувшем сезоне россиянин принял участие 34 матчах сезона в Лиге 1. Полузащитник записал на свой счет восемь забитых мячей и столько же результативных передач. В сезоне-2022/23 он побил свой рекорд по голам в Лиге 1. «Монако» финишировал на шестом месте и не попал в еврокубки.

Также подопечные Филиппа Клемана закончили участие в Лиге Европы, на стадии 1/16 финала уступив немецкому «Байеру». Головин в этом турнире провел восемь матчей, не отметившись результативными действиями.

Россиянин перебрался в «Монако» из столичного ЦСКА летом 2018 года.

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