Гербольдт высказалась о мотивации Щербаковой для возвращения к соревнованиям

Тренер и бронзовая призерка чемпионата России в одиночном катании Катарина Гербольдт, которая также известна по своим выступлениям в паре с Александром Энбертом, в комментарии «Газете.Ru» выразила мнение, что без мотивации олимпийская чемпионка в одиночном катании Анна Щербакова не задумалась бы о возвращении на соревновательный лед.

27 июня источник сообщил РИА Новости, что Щербакова может возобновить соревновательную деятельность в предстоящем сезоне.

«Тут я не могу сказать, что ее мотивирует, что движет ее решением или желанием вернуться. Это вопрос не ко мне, но раз она это делает, наверно, для чего-то ей это нужно, и какая-то мотивация для этого существует. Просто так она вряд ли бы вернулась», — заявила Гербольдт.

На Олимпийских играх в Пекине Щербакова завоевала золотую медаль в женском одиночном катании. В 2021 году фигуристка стала чемпионкой мира, но в сезоне-2021/22 не смогла защитить свой титул из-за того, что весной 2022 года российские фигуристы были отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) из-за военной операции России на Украине.

В августе 2022 года спортсменка перенесла операцию на колене. Она пропустила сезон-2022/23, но о завершении профессиональной карьеры не объявляла.

Ранее заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин объяснил, за счет чего Щербакова может вернуться в топ лучших.