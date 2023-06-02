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Футболист «Торпедо» назвал отличие российского чемпионата от бразильского

Футболист «Торпедо» Жажа рассказал об отличии российской лиги от бразильской

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РИА Новости

Нападающий московского футбольного клуба «Торпедо» Жажа назвал отличие российского футбола от бразильского. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Самое главное отличие заключается в том, что в России футбол более контактный, много атлетизма и физики. В Бразилии же футбол более техничный», — сказал Жажа.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Жажа принял участие в шести матчах, в которых ему не удалось отметиться результативными действиями. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость бразильского нападающего составляет €1 млн.

Ранее нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду поделился мнением о лиге Саудовской Аравии.

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