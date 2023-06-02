Во Франции рассказали, в каком случае Месси уедет в Саудовскую Аравию

Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер рассказал, при каких условиях нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси перейдет в клуб из Саудовской Аравии. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Он уедет в Саудовскую Аравию только в том случае, если не будет лучшего варианта. Он бы предпочел остаться в Европе. Он все еще слишком хорош, чтобы играть в Саудовской Аравии, но уже недостаточно хорош, чтобы играть за большой европейский клуб», — сказал Леклер.

1 июня главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье сказал, что матч с «Клермоном» будет для 35-летнего нападающего последним на «Парк де Пренс». Это было воспринято как подтверждение ухода Месси из клуба. Однако позже парижский клуб заявил, что тренер недостаточно точно выразился – на самом деле речь шла о последнем матче в этом сезоне.

Тем не менее, как сообщает французское издание, уточнение парижан ничего не меняет в ситуации с будущим футболиста: он в любом случае уйдет из клуба по окончании сезона.

Всего в текущем сезоне на счету Месси 16 забитых мячей и 16 результативных передач в 31 матче чемпионата Франции. Недавно он был отстранен от занятий с командой из-за поездки в Саудовскую Аравию. После публичных извинений нападающий был допущен.

Лионель Месси в 2022 году стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. В финале мундиаля аргентинская команда обыграла национальную команду Франции. Месси является семикратным обладателем «Золотого мяча», что является рекордом в истории футбола. Также в составе своей сборной он стал чемпионом Финалиссимы, обладателем Кубка Америки и олимпийским чемпионом. Он является десятикратным чемпионом Испании, семикратным обладателем Кубка Испании, четырехкратным обладателем трофея Лиги чемпионов, трижды выигрывал клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

Ранее сообщалось, что «Интер Майами» предложил Месси четырехлетний контракт на $50 млн за год.