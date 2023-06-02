Американский клуб предложил Месси контракт на $200 млн

Американский клуб «Интер Майами» сделал предложение форварду «Пари Сен-Жермен» Лионелю Месси. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, «Интер Майами» считает, что аргентинца можно уговорить на переход из-за того, что у него есть дом в Майами. Кроме того, американцы хотят заключить контракт с полузащитником Серхио Бускетсом. «Интер» предложил Месси соглашение на четыре сезона с зарплатой $50 млн за сезон.

1 июня главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье сказал, что матч с «Клермоном» будет для 35-летнего нападающего последним на «Парк де Пренс». Это было воспринято как подтверждение ухода Месси из клуба. Однако позже парижский клуб заявил, что тренер недостаточно точно выразился – на самом деле речь шла о последнем матче в этом сезоне.

Тем не менее, как сообщает французское издание, уточнение парижан ничего не меняет в ситуации с будущим футболиста: он в любом случае уйдет из клуба по окончании сезона.

Всего в текущем сезоне на счету Месси 16 забитых мячей и 16 результативных передач в 31 матче чемпионата Франции. Недавно он был отстранен от занятий с командой из-за поездки в Саудовскую Аравию. После публичных извинений нападающий был допущен.

Ранее известный футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что Лионелю Месси было бы правильно завершить карьеру в «Барселоне».