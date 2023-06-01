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«Барселона» давит на футболиста команды, чтобы тот ушел из клуба

Diario Sport: Барселона оказывает давление на Фати, чтобы футболист покинул клуб

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ALBERT GEA/Reuters

«Барселона» пытается убедить испанского футболиста Ансу Фати покинуть клуб. Об этом сообщает Diario Sport.

По данным издания, сине-гранатовые намерены продать 20-летнего форварда, так как им нужно оформить минимум две продажи до 30 июня. Клуб оказывает давление на испанца, чтобы сподвигнуть его на уход.

Каталонский клуб считает Фати подходящим активом для продажи, так как он не играет важной роли в команде, а в следующем сезоне будет получать еще меньше игрового времени.

Уход испанца необходим для реализации финансового плана, необходимого для регистрации контрактов части футболистов клуба.

Агент Ансу Фати Жорже Мендеш тоже рекомендовал испанцу сменить клуб, но пока футболист твердо отказывается покидать «Барселону».

В текущем сезоне Фати провел в чемпионате Испании 35 матчей, в которых отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. В среднем он проводил на поле 38 минут.

Ранее два инспектора Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), назначенные расследовать «дело Негрейры», пришли к выводу, что «Барселону» следует отстранить на один сезон от участия в еврокубках.

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Футбол. Чемпионат Испании
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