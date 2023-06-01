Чемпион Сербии с «Црвеной Звездой» отреагировал на интерес из «Динамо»

Сербский тренер белградской «Црвены Звезды» Милош Милоевич прокомментировал информацию о возможном назначении в московское «Динамо».

Сегодня, 1 июня, «Спорт-Экспресс» сообщал, что 40-летний специалист входит в число основных кандидатов на пост главного тренера бело-голубых.

«Я не получал предложений из России. Честно, я ничего об этом не знаю, я сейчас нахожусь в Швеции, со мной никто не связывался», — приводит слова тренера «РБ Спорт».

Под руководством Милоевича «Црвена Звезда» досрочно стала чемпионом Сербии, а также выиграла Кубок страны. Ранее он работал в Швеции, где за два года вывел «Мьельбю» из третьего дивизиона в высший, а также с «Мальме» завоевал Кубок Швеции.

19 мая московский клуб объявил о расторжении контракта с главным тренером Славишей Йокановичем.

«Динамо» за тур до окончания чемпионата России набрало 45 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата. В последнем матче этого сезона бело-голубые сыграют на выезде с «Оренбургом». Встреча пройдет 3 июня. Начало в 17.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий может возглавить «Динамо».