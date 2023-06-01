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Червиченко объяснил, почему «Спартак» стал самым убыточным клубом РПЛ за 2022 год

Экс-президент «Спартака» Червиченко заявил, что у красно-белых проблема с менеджментом

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Кадр из видео/oSporte TV/Youtube

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал новость о том, что красно-белые стали самым убыточным клубом Российской премьер-лиги (РПЛ).

1 июня Российский футбольный союз (РФС) опубликовал ключевые финансовые показатели клубов за 2022 год. В расчет чистой прибыли или убытка входят все операции клубов, в том числе трансферные доходы и расходы.

Согласно отчету, «Спартак» остался в минусе на 2 млрд и 351 млн рублей.

«У «Cпартака» очень много лишних футболиcтов. Они утяжеляют зарплатную ведомоcть, отражаютcя в транcферном баланcе.

У «Cпартака» явная проблема c менеджментом. В принципе, это проблема вcех наших клубов. Но поcкольку «Cпартак» cреди них cамый раcточительный, получаетcя такое беccлавное меcто», — цитирует Червиченко «Матч ТВ».

Самыми прибыльными стали самарские «Крылья Советов» — 777,5 млн. В тройку также входят «Сочи» (750,3) и петербургский «Зенит» (647,5).

Ранее форварда «Спартака» Александр Соболев сравнил свой жест и поведение хавбека «Севильи» Жоан Жордана в финале Лиги Европы.

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