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Боец UFC о критике в адрес Дзюбы: если надо, я ему в лицо скажу

Боец UFC Гришин не получал обратную реакцию от Дзюбы после критики в адрес футболиста

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ФК «Локомотив»

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Максим Гришин рассказал, получал ли он обратную реакцию от футболиста Артема Дзюбы после критики в его адрес.

Во время чемпионата Европы — 2020 Гришин раскритиковал Дзюбу за празднование четырех голов в ворота «Тамбова» и при этом слабую игру с Бельгией.

«Реакции не было никакой, никто ничего не передавал. Так понимаю, было все достаточно корректно. Это просто мое замечание, личное переживание, я не ждал реакции никакой мирового или российского сообщества. Или персонально от Артема.

Если надо, я ему в лицо скажу. Если честно, на мои уколы мало кто реагирует — не знаю почему. Наверное, они не слишком колкие.

Его могли задеть мои слова: «Дзюба праздновал как мальчишка»? Наверное, не знаю. Пускай напишет мне в личку», — приводит слова бойца «Спорт-Экспресс».

25 мая Дзюба и московский «Локомотив» подписали соглашение по схеме 1+1. В феврале форвард подписал с «железнодорожниками» полугодовой контракт. До этого нападающий играл в Турции за «Адану Демирспор». Там он провел всего несколько месяцев.

После возвращения в Российскую премьер-лигу (РПЛ) Дзюба отметился восьмью забитыми мячами и пятью результативными передачами в десяти матчах. Он является лучшим бомбардиром «Локомотива» в текущем сезоне.

Ранее Артем Дзюба опубликовал видео на своей странице в социальных сетях, в котором объяснил, что между ним и хоккеистом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным не существует конфликта.

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