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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» сомневается в том, что Малком останется в «Зените»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Канчельскис: маловероятно, что Малком останется в «Зените»

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Экс-игрок английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о будущем игрока петербургского «Зенита» Малкома, передает «Чемпионат.com».

«Маловероятно, что Малком останется в «Зените». Хотелось бы, чтобы он остался. У него недавно было пополнение в семье. Будет ли это большой потерей для «Зенита»? Потерей будет, но есть, кем его заменить», — сказал Канчельскис.

Малком перебрался в «Зенит» в 2019 году из «Барселоны». За время, проведенное в России, он успел четырежды стать чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ), один раз выигрывал Кубок и три раза Суперкубок страны. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2027 года.

Ранее бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела выразил мнение, что форвард команды с берегов Невы Малком должен покинуть свою команду, чтобы выступать за сборную Бразилии.

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