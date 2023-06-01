16-летняя россиянка разгромила француженку и вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мирра Андреева пробилась в третий круг Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»).

Во втором раунде 16-летняя Андреева обыграла Диан Парри из Франции со счетом 6:1, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 17 минут.

За выход в следующий раунд «Ролан Гаррос» россиянка поспорит с победительницей матча между Кори Гауфф (США) и Юлией Грабер (Австрия).

Андреева занимает 143-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Она cтала cамой молодой тенниcиcткой поcле француженки Амели Мореcмо в 1995 году, которая cумела пробитьcя в оcновную cетку «Ролан Гарроc».

«Ролан Гаррос» проходит на грунтовых кортах Парижа с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд турнира превышает €49,6 млн.

Ранее сообщалось, что Международная федерация тенниса (ITF) не станет наказывать Новака Джоковича за его слова в поддержку косовских сербов во время «Ролан Гаррос».

Напомним, после первой игры на турнире, прошедшей 29 мая, Джокович написал на объективе камеры: «Косово — сердце Сербии. Остановите насилие».