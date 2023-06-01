Международная федерация тенниса не будет наказывать Джоковича за политическое заявление

Международная федерация тенниса (ITF) не станет наказывать знаменитого сербского теннисиста Новака Джоковича за его слова в поддержку косовских сербов во время турнира Большого шлема «Ролан Гаррос» в Париже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс.

«Правила поведения игроков на турнирах Большого шлема регулируются сводом правил Большого шлема, который находится в ведении соответствующего организатора и регулятора. В нем нет положений, запрещающих политические высказывания», — заявил представитель ITF.

После первой игры на Открытом чемпионате Франции, прошедшей 29 мая, Джокович написал на объективе камеры: «Косово — сердце Сербии. Остановите насилие».

29 мая между сербскими протестующими и силовиками в косовском муниципалитете Звечан начались столкновения. Представители миссии НАТО в Косово KFOR применили дубинки, светошумовые гранаты и слезоточивый газ против протестующих, а специальные подразделения косовской полиции — огнестрельное оружие. В ответ участники акции стали швырять в силовиков булыжники и тяжелые предметы.

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в результате инцидента пострадали 52 серба.

Ранее министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера назвала неуместным политическое заявление Новака Джоковича.