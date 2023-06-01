Карякин отказался от участия в Кубке мира по шахматам

Российский гроссмейстер Сергей Карякин в своем Telegram-канале опубликовал видео, в котором сообщил, что отказывается выступать на Кубке мира без флага и гимна.

«Я получил приглашение от FIDE на участие в Кубке мира. Дело в том, что в предстоящем турнире я не смогу представлять свою страну, не смогу играть под своим флагом и в случае успешного выступления не смогу услышать гимн России. Соответственно, я категорически против этого, моя позиция не меняется, я ее много раз высказывал», — заявил Карякин.

Карякин не смог принять участие в турнире претендентов — 2022 из-за дисквалификации, наложенной на него в связи с тем, что он поддерживает специальную военную операцию России на Украине. После истечения срока отстранения Карякин не вернулся к большим соревнованиям, сосредоточившись на общественной и административной деятельности. В конце 2022 года он боролся за пост президента Федерации шахмат России (ФШР), но уступил на выборах действующему руководителю организации Андрею Филатову. В 2023 году Карякин возглавил Федерацию шахмат Подмосковья (ФШП).

Ранее основатель Levitov Chess Игорь Левитов высказался о Сергее Карякине.