Слуцкий может возглавить «Динамо»

Бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий может возглавить московское «Динамо». Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По данным источника, российский специалист находится в числе кандидатов, которых рассматривает руководство столичного клуба.

Слуцкий тренировал «Рубин» с 2019 по 2022 год. В прошлом сезоне команда под руководством специалиста заняла 15-е место и напрямую вылетела в Футбольную национальную лигу (ныне Первая лига), в которой последний раз выступала в сезоне 2002.

С ЦСКА он трижды выигрывал Российскую премьер-лигу (РПЛ), становился двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России.

Ранее Леонид Слуцкий заявил, что должен получить медаль за выход казанского клуба в Российскую премьер-лигу.