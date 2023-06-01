РФС: в вопросе возможного перехода в Азию нет дедлайна

В Российском футбольном союзе (РФС) заявили, что в вопросе возможного выхода организации из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и перехода в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК) нет дедлайна.

Ранее сообщалось, что РФС должен принять решение по дальнейшим шагам организации до конца весны.

«В части сроков речь шла об ориентире, а не дедлайне. Для нас важнее получить результат, а не уложиться в условные временные рамки.

Дедлайна в виде конкретной даты, к которой обязательно должно быть принято решение, нет. Продолжаются переговоры с УЕФА», — сообщили «РБ Спорту» в пресс-службе РФС.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

За период отстранения россияне провели несколько товарищеских игр с командами из Азии, а также Ираком и Ираном.

Последняя официальная игра состоялась в ноябре 2021 года.

Ранее стало известно, что Российский футбольный союз прорабатывает возможность организации ретро-матча между «Зенитом» и сборной России образца 2008 года.