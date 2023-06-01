Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

РФС: в вопросе возможного перехода в Азию нет дедлайна

РФС продолжает переговоры с УЕФА и не имеет дедлайна по вопросу перехода в Азию

close
100%
Александр Вильф/РИА «Новости»

В Российском футбольном союзе (РФС) заявили, что в вопросе возможного выхода организации из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и перехода в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК) нет дедлайна.

Ранее сообщалось, что РФС должен принять решение по дальнейшим шагам организации до конца весны.

«В части сроков речь шла об ориентире, а не дедлайне. Для нас важнее получить результат, а не уложиться в условные временные рамки.

Дедлайна в виде конкретной даты, к которой обязательно должно быть принято решение, нет. Продолжаются переговоры с УЕФА», — сообщили «РБ Спорту» в пресс-службе РФС.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

За период отстранения россияне провели несколько товарищеских игр с командами из Азии, а также Ираком и Ираном.

Последняя официальная игра состоялась в ноябре 2021 года.

Ранее стало известно, что Российский футбольный союз прорабатывает возможность организации ретро-матча между «Зенитом» и сборной России образца 2008 года.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях