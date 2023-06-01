«РБ Спорт»: «Спартак» прислал в РФС материалы по выражениям Роши в адрес Соболева

Московский «Спартак» направил в контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дополнительные материалы по разбирательству, связанному с матчем 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА, сообщает «РБ Спорт».

КДК ранее принял решение отдельно рассмотреть дело защитника армейцев Виллиана Роши в связи с тем, что после игры он обозвал соперника клоуном в интервью бразильскому журналисту Фабио Алейшо. Теперь игроку красно-синих грозит дисквалификация сроком до двух матчей.

«Спартак» обратил внимание КДК на интервью Роши Алейшо, которое журналист разместил в социальной сети, а также на перевод беседы.

Напомним, что на 67-й минуте игры «Спартак» — ЦСКА нападающий красно-белых Александр Соболев получил красную карточку за то, что схватил себя за пах перед защитником ЦСКА Виллианом Рошей, который позднее был удален за аналогичный жест, пытаясь показать арбитру Сергею Карасеву, что сделал спартаковец.

24 мая КДК РФС рассмотрел инцидент и наказал Соболева дисквалификацией сроком на четыре игры, а также отменил красную карточку, показанную Роше, как ошибочную.

Ранее бывший голкипер московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили заявил, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев заслуживает звания лучшего вратаря сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) больше, чем его коллега из «Краснодара» Матвей Сафонов.