Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

УЕФА объявил имя лучшего игрока финала Лиги Европы

Вратарь «Севильи» Боно признан лучшим игроком финала Лиги Европы

close
100%
Marton Monus/Reuters

Голкипер испанской «Севильи» и сборной Марокко по футболу Яссин Боно был назван лучшим игроком финального матча Лиги Европы с итальянской «Ромой», сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Вратарь отразил два пенальти в серии послематчевых 11-метровых, в которой определился победитель еврокубка, и пропустил только один удар по своим воротам.

Всего в сезоне Лиги Европы Боно принял участие в шести матчах и пропустил в них пять мячей.

Напомним, что «Севилья» в финале Лиги Европы одержала победу над «Ромой». Основное и дополнительное время решающего матча турнира завершилось со счетом 1:1, и судьба трофея определилась в серии пенальти, в которой сильнее были игроки испанской команды (4:1).

Для «Севильи» эта победа стала седьмой в Лиге Европы. Клуб никогда не проигрывал в финале этого еврокубка. За последние 18 лет он дважды побеждал в Кубке УЕФА и пять раз — в Лиге Европы.

Ранее тренер вратарей сборной России и клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» Виталий Кафанов сравнил игру экс-голкипера национальной команды Игоря Акинфеева и вратаря марокканцев Яссина Боно в сериях пенальти с испанцами на чемпионатах мира 2018 и 2022 годов.

Все новости на тему:
Футбол. Лига Европы
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях