УЕФА объявил имя лучшего игрока финала Лиги Европы

Голкипер испанской «Севильи» и сборной Марокко по футболу Яссин Боно был назван лучшим игроком финального матча Лиги Европы с итальянской «Ромой», сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Вратарь отразил два пенальти в серии послематчевых 11-метровых, в которой определился победитель еврокубка, и пропустил только один удар по своим воротам.

Всего в сезоне Лиги Европы Боно принял участие в шести матчах и пропустил в них пять мячей.

Напомним, что «Севилья» в финале Лиги Европы одержала победу над «Ромой». Основное и дополнительное время решающего матча турнира завершилось со счетом 1:1, и судьба трофея определилась в серии пенальти, в которой сильнее были игроки испанской команды (4:1).

Для «Севильи» эта победа стала седьмой в Лиге Европы. Клуб никогда не проигрывал в финале этого еврокубка. За последние 18 лет он дважды побеждал в Кубке УЕФА и пять раз — в Лиге Европы.

Ранее тренер вратарей сборной России и клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» Виталий Кафанов сравнил игру экс-голкипера национальной команды Игоря Акинфеева и вратаря марокканцев Яссина Боно в сериях пенальти с испанцами на чемпионатах мира 2018 и 2022 годов.