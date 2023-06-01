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Тренер «Ромы» Моуринью ответил на вопрос о своем будущем после проигрыша в финале ЛЕ

Тренер «Ромы» Моуринью заявил, что пока не получал предложения о переходе в другой клуб

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Global Look Press

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью ответил на вопрос о своем будущем после проигрыша в финале Лиги Европы испанской «Севилье».

«В понедельник я ухожу в отпуск. Мы будем общаться. Я сказал владельцам, что сообщу им, если начну переговоры с другим клубом. Я сообщил «Роме», когда меня звала сборная Португалии в декабре на новую работу… Пока ни один другой клуб мне не звонил», — передает слова Моуринью журналист Фабрицио Романо в социальной сети.

Ранее СМИ сообщали, что Моуринью уже принял решение об уходе из римской команды и лишь ждет окончания сезона. Португалец работает в «Роме» с лета 2021 года. Его контракт рассчитан до 2024 года.

Напомним, что «Севилья» в финале Лиги Европы одержала победу над «Ромой». Основное и дополнительное время решающего матча турнира завершилось со счетом 1:1, и судьба трофея определилась в серии пенальти, в которой сильнее были игроки испанской команды (4:1).

Для «Севильи» эта победа стала седьмой в Лиге Европы. Клуб никогда не проигрывал в финале этого еврокубка. За последние 18 лет он дважды побеждал в Кубке УЕФА и пять раз — в Лиге Европы.

Ранее стало известно, что главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью близок к подписанию контракта с французским «ПСЖ».

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