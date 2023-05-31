Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-тренер ЦСКА Газзаев: у Смолова в «Динамо» такой же авторитет, как у Дзюбы в «Локо»

Тренер Газзаев заявил, что авторитет Смолова в «Динамо» такой же, как у Дзюбы в «Локо»

close
100%
Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Бывший наставник ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев оценил влияние Федора Смолова на «Динамо» после продления контракта с московским клубом. Его слова передает «Матч ТВ».

«Он является достаточно авторитетным игроком. И в команде необходимо иметь такого футболиста, который точно приносит пользу. Вот Дзюба в «Локомотиве» точно приносит пользу, обладает большим авторитетом. У Смолова такой же авторитет», — сказал Смолов.

Накануне сообщалось, что новое соглашение рассчитано до конца следующего сезона с возможностью продления еще на один год.

Смолов перешел в «Динамо» в январе 2022 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги нападающий принял участие в 24 матчах, в которых ему удалось забить 10 мячей и сделать две результативные передачи. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Смолова составляет €5 млн.

Ранее Смолов прокомментировал продление контракта с «Динамо».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях