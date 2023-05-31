Экс-тренер ЦСКА Газзаев: у Смолова в «Динамо» такой же авторитет, как у Дзюбы в «Локо»

Бывший наставник ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев оценил влияние Федора Смолова на «Динамо» после продления контракта с московским клубом. Его слова передает «Матч ТВ».

«Он является достаточно авторитетным игроком. И в команде необходимо иметь такого футболиста, который точно приносит пользу. Вот Дзюба в «Локомотиве» точно приносит пользу, обладает большим авторитетом. У Смолова такой же авторитет», — сказал Смолов.

Накануне сообщалось, что новое соглашение рассчитано до конца следующего сезона с возможностью продления еще на один год.

Смолов перешел в «Динамо» в январе 2022 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги нападающий принял участие в 24 матчах, в которых ему удалось забить 10 мячей и сделать две результативные передачи. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Смолова составляет €5 млн.

Ранее Смолов прокомментировал продление контракта с «Динамо».