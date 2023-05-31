Смолов продлил контракт с «Динамо»

Российский форвард «Динамо» Федор Смолов продлил контракт с московским клубом. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

Новое соглашение рассчитано до конца следующего сезона с возможностью продления еще на один год.

Смолов перешел в «Динамо» в январе 2022 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги нападающий принял участие в 24 матчах, в которых ему удалось забить 10 мячей и сделать две результативные передачи. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Смолова составляет €5 млн.

Ранее Федор Смолов выразил надежду, что российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вновь сыграет за «Динамо».