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Смолов продлил контракт с «Динамо»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов продлил контракт с бело-голубыми до лета 2024 года

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РИА Новости

Российский форвард «Динамо» Федор Смолов продлил контракт с московским клубом. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

Новое соглашение рассчитано до конца следующего сезона с возможностью продления еще на один год.

Смолов перешел в «Динамо» в январе 2022 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги нападающий принял участие в 24 матчах, в которых ему удалось забить 10 мячей и сделать две результативные передачи. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Смолова составляет €5 млн.

Ранее Федор Смолов выразил надежду, что российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вновь сыграет за «Динамо».

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