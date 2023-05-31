Камоцци считает, что Промес может остаться в России навсегда из-за уголовного дела в Нидерландах

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о том, что нападающему «Спартака» Квинси Промесу предъявлены обвинения в причастности к контрабанде наркотиков. Его слова передает Metaratings.ru.

«Промесу предъявлено обвинение в контрабанде кокаина? Это очень серьезное обвинение. Возможно, это заставит Квинси остаться в России навсегда», – сказал Камоцци.

30 мая прокуратура Нидерландов вынесла футболисту обвинение в причастности к контрабанде наркотиков. Сообщалось, что речь идет о двух партиях кокаина, которые были перехвачены в 2020 году в Антверпене. В одной из них было 720 кг, в другой — 650 кг.

По другому уголовному делу Промес обвиняется в нанесении ножевых ранений своему двоюродному брату летом 2020 года. Судебное заседание по обоим делам, по информации СМИ, пройдет 5 июня в Амстердаме.

Ранее адвокат Александр Добровинский заявил, что Промес не будет выдан Нидерландам в случае вынесения обвинительного приговора по делам на родине в случае получения игроком гражданства России.