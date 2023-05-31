Теннисистка Петрова: Рублев должен спокойно выходить в следующий круг «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка, экс-третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпиады — 2012 Надежда Петрова поделилась ожиданиями от матча Андрея Рублева с французом Корентеном Муте во втором круге «Ролан Гаррос». Она допустила, что Муте может помочь поддержка зрителей на домашнем корте, но вместе с тем, выразила мнение, что Рублев не должен столкнуться с серьезными проблемами.

«Во втором круге у Рублева соперник — француз Муте, до этого обыгравший соотечественника. Всегда нелегко играть против хозяина корта, тем более, французы очень любят у себя дома играть, у них там сумасшедшая поддержка, и публика может повлиять на исход матча.

Но Андрей в последние несколько лет показывает себя уверенно на «Ролан Гаррос», у него очередной очень стабильный сезон. Может завязаться какая-то борьба, но, если честно, думаю, что Андрей должен спокойно дальше проходить», — сказала Петрова «Газете.Ru».

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