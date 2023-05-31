Президент МОК Бах оценил реализацию критериев допуска россиян к соревнованиям

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что многие международные спортивные федерации смогли реализовать критерии по допуску российских и белорусских спортсменов к соревнованиям.

«Сейчас наша автономия находится под угрозой, отдельные страны стараются разделить глобальное спортивное движение. Самый актуальный пример — решения относительно участия нейтральных атлетов с российским или белорусским паспортом.

Многие федерации доказали, что это возможно, организовали спортивные соревнования, в том числе чемпионаты мира, применив на практике рекомендации МОК», — передает слова президента МОК РИА Новости.

На заседании исполкома Международного олимпийского комитета, прошедшем 28 марта, было рекомендовано допускать россиян и белорусов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе, если спортсмены не выражали активную поддержку проведению СВО на территории Украины.

Напомним, что в конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала решение совета Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета.