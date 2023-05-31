Российская теннисистка Грачева рассказала о процессе получения гражданства Франции

Российская теннисистка Варвара Грачева рассказала о процессе получения французского гражданства, а также заявила о планах выступать за женскую сборную Франции по теннису.

«Я живу во Франции более шести лет. Хочу остаться здесь навсегда. Жду французский паспорт и уже подала документы.

Смогу выступать за сборную в Кубке Билли Джин Кинг, если, конечно, федерация захочет включить меня в сборную Франции. Надеюсь, что в следующем году смогу выступить на «Ролан Гаррос» под французским флагом», — цитирует Грачеву Sport.pl.

Грачева начала тренироваться во французских Каннах с 2016 года. Спортсменка занимает 41-е место в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде — это ее лучшая позиция в списке в карьере. Она ни разу не побеждала на турнирах WTA. За свою карьеру ей удалось завоевать семь титулов Международной федерации тенниса (ITF).

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал информацию о том, что российская теннисистка Варвара Грачева намерена получить французское гражданство.