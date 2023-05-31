Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российская теннисистка Грачева рассказала о процессе получения гражданства Франции

Российская теннисистка Грачева заявила, что планирует выступать за сборную Франции

close
100%
Mathias Schulz/IMAGO/Global Look Press

Российская теннисистка Варвара Грачева рассказала о процессе получения французского гражданства, а также заявила о планах выступать за женскую сборную Франции по теннису.

«Я живу во Франции более шести лет. Хочу остаться здесь навсегда. Жду французский паспорт и уже подала документы.

Смогу выступать за сборную в Кубке Билли Джин Кинг, если, конечно, федерация захочет включить меня в сборную Франции. Надеюсь, что в следующем году смогу выступить на «Ролан Гаррос» под французским флагом», — цитирует Грачеву Sport.pl.

Грачева начала тренироваться во французских Каннах с 2016 года. Спортсменка занимает 41-е место в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде — это ее лучшая позиция в списке в карьере. Она ни разу не побеждала на турнирах WTA. За свою карьеру ей удалось завоевать семь титулов Международной федерации тенниса (ITF).

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал информацию о том, что российская теннисистка Варвара Грачева намерена получить французское гражданство.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях