Аршавин оценил игру Дзюбы за «Локомотив»

Бывший футболист петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался о выступлениях нападающего московского «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Не думал, что он так ярко будет играть. Конечно, понимал, что он забьет мячи. Но он здорово провел этот отрезок, был символом «Локомотива» этой весной. Он заслужил контракт, который дал ему «Локомотив».

Сколько он проведет на таком уровне? Год точно должен провести, а дальше посмотрим», — приводит слова Аршавина «Спорт-Экспресс».

25 мая форвард и «Локомотив» подписали соглашение по схеме 1+1. В феврале Дзюба подписал с «железнодорожниками» полугодовой контракт. До этого нападающий играл в Турции за «Адану Демирспор». Там он провел всего несколько месяцев.

После возвращения в Российскую премьер-лигу (РПЛ) Дзюба отметился восьмью забитыми мячами и пятью результативными передачами в десяти матчах. Он является лучшим бомбардиром «Локомотива» в текущем сезоне.

Ранее экс-игрок «Зенита» Владислав Радимов высказался о шуточной перепалке Артема Дзюбы и хоккеиста Александра Овечкина.