Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Аршавин оценил игру Дзюбы за «Локомотив»

Экс-футболист «Зенита» Аршавин назвал Дзюбу символом «Локомотива» в весенней части сезона

close
100%
РИА Новости

Бывший футболист петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался о выступлениях нападающего московского «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Не думал, что он так ярко будет играть. Конечно, понимал, что он забьет мячи. Но он здорово провел этот отрезок, был символом «Локомотива» этой весной. Он заслужил контракт, который дал ему «Локомотив».

Сколько он проведет на таком уровне? Год точно должен провести, а дальше посмотрим», — приводит слова Аршавина «Спорт-Экспресс».

25 мая форвард и «Локомотив» подписали соглашение по схеме 1+1. В феврале Дзюба подписал с «железнодорожниками» полугодовой контракт. До этого нападающий играл в Турции за «Адану Демирспор». Там он провел всего несколько месяцев.

После возвращения в Российскую премьер-лигу (РПЛ) Дзюба отметился восьмью забитыми мячами и пятью результативными передачами в десяти матчах. Он является лучшим бомбардиром «Локомотива» в текущем сезоне.

Ранее экс-игрок «Зенита» Владислав Радимов высказался о шуточной перепалке Артема Дзюбы и хоккеиста Александра Овечкина.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях