Булыкин рассказал, кому он отдает предпочтение в финале Лиги Европы

Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от финала Лиги Европы, в котором сыграют итальянская «Рома» и испанская «Севилья», передает Vprognoze.ru.

«Небольшое предпочтение отдаю «Севилье». Она уже не раз побеждала в Лиге Европы. Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью не проигрывает в финалах еврокубков. Поэтому нас ждет интересный матч», — сказал Булыкин.

Второй матч полуфинала Лиги Европы между «Севильей» и «Ювентусом» закончился со счетом 2:1, победный мяч в экстра-тайме забил Эрик Ламела. В свою очередь, «Рома» сыграла с «Байером» 0:0 и благодаря победе в первой встрече со счетом 1:0 пробилась в финал. Решающий матч состоится 31 мая в Будапеште.

Ранее экс-футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от финала Лиги Европы, в котором сыграют испанская «Севилья» и итальянская «Рома».