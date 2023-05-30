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Булыкин рассказал, кому он отдает предпочтение в финале Лиги Европы

Экс-футболист сборной России Булыкин: отдаю небольшое предпочтение «Севилье» в финале Лиги Европы

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Нина Зотина/РИА Новости

Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от финала Лиги Европы, в котором сыграют итальянская «Рома» и испанская «Севилья», передает Vprognoze.ru.

«Небольшое предпочтение отдаю «Севилье». Она уже не раз побеждала в Лиге Европы. Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью не проигрывает в финалах еврокубков. Поэтому нас ждет интересный матч», — сказал Булыкин.

Второй матч полуфинала Лиги Европы между «Севильей» и «Ювентусом» закончился со счетом 2:1, победный мяч в экстра-тайме забил Эрик Ламела. В свою очередь, «Рома» сыграла с «Байером» 0:0 и благодаря победе в первой встрече со счетом 1:0 пробилась в финал. Решающий матч состоится 31 мая в Будапеште.

Ранее экс-футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от финала Лиги Европы, в котором сыграют испанская «Севилья» и итальянская «Рома».

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