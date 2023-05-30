Медведев рассказал, почему он счастлив вылету с «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение в первом круге «Ролан Гаррос».

«Каждый раз, когда грунтовый сезон заканчивается, я становлюсь счастливым. И я снова счастлив. Сегодня был ветер, сухой корт и я наелся глины. Мне это не нравится», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Медведев отметил, что он собирается отдохнуть и хорошо провести время, заявив, что был бы не против остаться в Париже подольше.

Напомним, Медведев сенсационно уступил бразильцу Тьяго Уайлду.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:4. Матч продолжался 4 часа 15 минут. Медведев реализовал семь брейк-поинтов из 13, совершил 14 эйсов и допустил 15 двойных ошибок.

Неделю назад Медведев стал победителем грунтового турнира в Риме. Россиянин был одним из фаворитов «Ролан Гаррос».

Ранее Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что российского теннисиста Андрея Рублева нельзя причислять к фаворитам «Ролан Гаррос».