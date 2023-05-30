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Назаров назвал фаворита Кубка Стэнли и главного претендента на звание MVP плей-офф НХЛ

Хоккейный тренер Назаров назвал «Флориду» фаворитом финала Кубка Стэнли с «Вегасом»

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Российский тренер Андрей Назаров отдает «Флориде Пантерз» преимущество в финальной серии Кубка Стэнли.

Напомним, в ночь на 30 мая по московскому времени «Вегас Голден Найтс» разгромил «Даллас Старз» в шестом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли со счетом 6:0. Они выиграли серию со счетом 4-2. В финале Кубка Стэнли «Вегас» встретится с «Флоридой».

«Думаю, что «Флорида» будет иметь небольшое преимущество, а вратарь Сергей Бобровский – главный претендент на звание MVP Кубка Стэнли. Россиянин проводит роскошный плей-офф», — приводит слова специалиста «Чемпионат.com».

Первый матч финала Кубка Стэнли-2023 между «Вегасом» и «Флоридой Пантерз» состоится 4 июня в Лас-Вегасе.

Ранее форвард «Вегаса» Джонатан Маршессо заявил, что игроки клуба из суеверия не касались приза Кларенса Кэмпбелла.

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