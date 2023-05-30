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Булыкин объяснил, почему не нужен июньский сбор национальной команды по футболу

Экс-игрок «Динамо» Булыкин заявил, что на июньском сборе национальной команды не к чему готовиться

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Нина Зотина/РИА Новости

Бывший футболист московского «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о переносе на осень сбора национальной команды, который изначально планировали провести в июне.

«На сборе не к чему готовиться. Поэтому, наверное, он не нужен. Но мне бы хотелось, чтобы сборная России с кем-нибудь сыграла. Чтобы посмотреть, чем она живет, в каком состоянии находятся игроки.

Насколько я понял, соперник для товарищеского матча был, но он сорвался в последний момент. И сейчас тяжело будет кого-то найти на замену. Думаю, что в РФС посоветуются и примут правильное решение на будущее», – цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

23 мая стало известно о срыве июньского матча со сборной Камеруна, который должен быть пройти в Москве 15 июня.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее тренер сборной России Валерий Карпин назвал разумным решением отмену июньского сбора команды.

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