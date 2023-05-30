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Карпин отреагировал на отмену июньского сбора национальной команды

Тренер сборной России Карпин назвал разумным решением отмену июньского сбора команды

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Телеграм-канал «Сборная России по футболу»

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказал мнение, что отмена июньского тренировочного сбора национальной команды позволит игрокам полноценно подготовиться к новому сезону.

Сегодня, 30 мая, Российский футбольный союз (РФС) объявил об отмене июньского учебно-тренировочного сбора национальной команды.

«В силу объективных сложностей с подбором соперников и невозможности сыграть в удобные даты в июне тренерский штаб сборной России совместно с руководством РФС принял решение отменить сбор команды.

В нынешней ситуации, когда мы не готовимся к официальным матчам и когда у кандидатов в национальную сборную завершился сезон, это решение выглядит разумным.

Игроки смогут полноценно подготовиться к новому сезону, а клубы, в свою очередь, не будут менять свои планы в межсезонье», — приводит слова специалиста ТАСС.

23 мая стало известно о срыве июньского матча со сборной Камеруна, который должен быть пройти в Москве 15 июня.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что сложности в переговорах по матчам сборной связаны с внешней политикой.

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