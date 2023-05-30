В РФС объяснили, почему сложно найти соперников для сборной России

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил, что сборная Камеруна в последний момент отказалась от товарищеского матча с национальной командой России.

О срыве матча с африканской сборной стало известно 23 мая. Встреча должна была пройти в Москве 15 июня.

«У РФС были предварительные договоренности о товарищеском матче со сборной Камеруна, однако камерунцы в последний момент отказались от игры. Переговоры о международных матчах сопряжены с объективными сложностями, связанными с внешнеполитической ситуацией», — цитирует Митрофанова «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что следующий сбор национальной команды России пройдет осенью.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.