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Футболист «Спартака» об удалении в матче с «Зенитом»: я адекватный человек

Защитник «Спартака» Дуарте объяснил свое удаление в матче с «Зенитом» в 26-м туре РПЛ

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Александр Ступников/РИА Новости

Футболист московского «Спартака» Алексис Дуарте высказался о моменте со своим удалением в матче с петербургским «Зенитом» (2:3) в 26-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Парагваец был удален за грубый подкат против игрока сине-бело-голубых Малкома на 75-й минуте при счете 2:1. После этого московский клуб в меньшинстве сравнял счет, однако в компенсированное время «Зенит» вырвал победу и досрочно стал чемпионом России.

«Разумеется, не хотел идти в супержесткий подкат. Я адекватный человек и не хочу никого травмировать. При начале движения у меня сложилось полное ощущение, что буду на мяче первым и сделаю все чисто. Но Малком поставил ногу раньше, а я просто уже не мог никуда деться — в процессе движения траекторию не изменить», — цитирует Дуарте «Спорт-Экспресс».

Дуарте перебрался в «Спартак» в зимнее трансферное окно из «Серро Портеньо». В текущем сезоне РПЛ защитник принял участие в семи матчах, не отметившись результативными действиями.

Ранее Дуарте рассказал о трудностях адаптации в «Спартаке».

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